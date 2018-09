Чемпиону НБА грозит штраф за татуировку бренда одежды

Атакующему защитнику «Кливленд Кавальерс» Джею Ар Смиту грозит штраф за татуировку с изображением надписи популярного бренда одежды, сообщает «Советский спорт».

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциаций (НБА) появился в шортах на одном из матчей, где на его оголенной голени красовалась новая татуировка. Теперь руководство НБА грозит игроку штрафом за нарушение дресс-кода, согласно которому баскетболисты не могут использовать в своих образах рекламные и товарные знаки.

«Сегодня меня известили о том, что я буду получать штраф за каждый матч, если не прикрою татуировку. Эти ребята в офисе лиги очень странные», — написал Смит в своем инстаграме, сопроводив сообщение эмодзи среднего пальца.

Ранее сообщалось, что Смит предстал перед судом по делу о нарушении ПДД.

J.R. Smith says the NBA will fine him if he doesn't cover up his Supreme tattoo. pic.twitter.com/fO0F1rZ8Ot