Усманов высказался о возможной покупке акций «Эвертона»
Российский бизнесмен Алишер Усманов оценил вероятность приобретения акций английского футбольного клуба «Эвертон», передает ТАСС.
«Не знаю, могу и стать акционером. Это сопряжено со многим количеством нюансов, начиная от сегодняшней ситуации. В Великобритании спорт — это чересчур политическая сфера, там огромное напряжение в бизнесе вообще, поэтому неизвестно», — заявил предприниматель в интервью в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде».
Реклама
65-летний Усманов на протяжении десяти лет был акционером другого английского клуба — лондонского «Арсенала».
Ранее сообщалось, что Усманов не планирует покупать «Чарльтон».