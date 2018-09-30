Игроки «Анжи» вышли на матч с «Зенитом» в футболках в поддержку Нурмагомедова

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Футболисты махачкалинского «Анжи» провели акцию поддержки российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, сообщает «Советский спорт».

30 сентября игроки дагестанского клуба вышли на матч девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против санкт-петербургского «Зенита» в футболках в поддержку чемпиона UFC в легком весе. На футболки были нанесены изображение Хабиба и надпись: «Мы одна команда. Ни шагу назад».

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Нурмагомедов встретится с ирландцем Конором Макгрегором шестого октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229. Этот поединок станет главным событием вечера.



Ранее сообщалось, что Клаудио Маркизио выйдет с первых минут на матч с «Анжи».