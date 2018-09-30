Игроки «Анжи» вышли на матч с «Зенитом» в футболках в поддержку Нурмагомедова
Футболисты махачкалинского «Анжи» провели акцию поддержки российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, сообщает «Советский спорт».
30 сентября игроки дагестанского клуба вышли на матч девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против санкт-петербургского «Зенита» в футболках в поддержку чемпиона UFC в легком весе. На футболки были нанесены изображение Хабиба и надпись: «Мы одна команда. Ни шагу назад».
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Нурмагомедов встретится с ирландцем Конором Макгрегором шестого октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229. Этот поединок станет главным событием вечера.
Ранее сообщалось, что Клаудио Маркизио выйдет с первых минут на матч с «Анжи».