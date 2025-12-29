Россиянку осудили за спонсирование ВСУ и оправдание терроризма

Жительницу Вологодской области осудили на 13 лет за госизмену

Жительницу Вологодской области вынесли приговор после финансирования Вооруженных сил Украины и публикаций в поддержку запрещенного в России украинского военизированного националистического объединения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.

По данным ведомства, женщина 1992 года рождения с июня 2022 по июль 2023 года совершила 11 безналичных переводов на счет, использовавшийся ВСУ для закупки оружия, боеприпасов, технических средств и экипировки. Кроме того, она размещала в интернете материалы, оправдывающие деятельность запрещенного объединения, что подпадает под статью УК РФ об оправдании терроризма.

Первый Западный окружной военный суд назначил фигурантке наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, штрафа в размере 100 тысяч рублей и одного года ограничения свободы.

До этого Южный окружной военный суд приговорил агента украинской разведки Сергея Кучеренко, который собирался взорвать военный вертолет Ка-27 Черноморского флота, к 17 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.

По данным следствия, мужчина получил задание от кураторов забрать из тайника в Севастополе необходимое вещество, изготовить самодельное взрывное устройство и совершить террористический акт.

Ранее пожилого жителя Сочи осудили за сотрудничество с СБУ.