Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Россиянку осудили за спонсирование ВСУ и оправдание терроризма

Жительницу Вологодской области осудили на 13 лет за госизмену
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Жительницу Вологодской области вынесли приговор после финансирования Вооруженных сил Украины и публикаций в поддержку запрещенного в России украинского военизированного националистического объединения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.

По данным ведомства, женщина 1992 года рождения с июня 2022 по июль 2023 года совершила 11 безналичных переводов на счет, использовавшийся ВСУ для закупки оружия, боеприпасов, технических средств и экипировки. Кроме того, она размещала в интернете материалы, оправдывающие деятельность запрещенного объединения, что подпадает под статью УК РФ об оправдании терроризма.

Первый Западный окружной военный суд назначил фигурантке наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, штрафа в размере 100 тысяч рублей и одного года ограничения свободы.

До этого Южный окружной военный суд приговорил агента украинской разведки Сергея Кучеренко, который собирался взорвать военный вертолет Ка-27 Черноморского флота, к 17 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.

По данным следствия, мужчина получил задание от кураторов забрать из тайника в Севастополе необходимое вещество, изготовить самодельное взрывное устройство и совершить террористический акт.

Ранее пожилого жителя Сочи осудили за сотрудничество с СБУ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27525529_rnd_2",
    "video_id": "record::bb38e7dc-9fca-403c-acc8-661cea5a16f9"
}
 
Теперь вы знаете
Ожидание vs реальность. Как избавиться от плохого новогоднего подарка и ни с кем не поссориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+