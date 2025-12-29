Правящая коалиция Италии согласовала декрет о помощи Украине без слова «военная»

Совет министров Италии в ходе предстоящего заседания должен одобрить декрет о продолжении оказания помощи Украине в 2026 году, который не содержит в себе слово «военная». Об этом сообщила газета La Repubblica.

Как выяснили журналисты, в документе говорится о передаче Киеву «средств, материалов и оборудования с приоритетом логистического, санитарного и гражданского назначения». При этом в прошлых декретах, которые Рим начал принимать с 2022 года, поставляемые на Украину материалы и оборудование обозначались как «военные».

В новом декрете отмечается, что одной из целей поддержки Украины со стороны Италии является «защита от воздушных и ракетных атак». По мнению авторов материала, это означает, что власти республики планируют передать Киеву военные составляющие для систем противовоздушной обороны.

Обозреватели связали исчезновение слова «военная» из документа о помощи Украине с компромиссом, который был достигнут в правящей коалиции Италии. Входящая в нее партия «Лига» выступила против продолжения военной поддержки Киева.

Из публикации следует, что новый декрет должны были принять до конца 2025 года, но его одобрение откладывалось. Ожидается, что в парламенте голосование по документу состоится в начале следующего года.

Ранее в Италии заявили о желании и дальше спонсировать армию Украины.