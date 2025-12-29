Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Правящая коалиция Италии согласовала декрет о помощи Украине без слова «военная»

La Repubblica: в Италии согласовали декрет о помощи Украине без слова военная
Global Look Press

Совет министров Италии в ходе предстоящего заседания должен одобрить декрет о продолжении оказания помощи Украине в 2026 году, который не содержит в себе слово «военная». Об этом сообщила газета La Repubblica.

Как выяснили журналисты, в документе говорится о передаче Киеву «средств, материалов и оборудования с приоритетом логистического, санитарного и гражданского назначения». При этом в прошлых декретах, которые Рим начал принимать с 2022 года, поставляемые на Украину материалы и оборудование обозначались как «военные».

В новом декрете отмечается, что одной из целей поддержки Украины со стороны Италии является «защита от воздушных и ракетных атак». По мнению авторов материала, это означает, что власти республики планируют передать Киеву военные составляющие для систем противовоздушной обороны.

Обозреватели связали исчезновение слова «военная» из документа о помощи Украине с компромиссом, который был достигнут в правящей коалиции Италии. Входящая в нее партия «Лига» выступила против продолжения военной поддержки Киева.

Из публикации следует, что новый декрет должны были принять до конца 2025 года, но его одобрение откладывалось. Ожидается, что в парламенте голосование по документу состоится в начале следующего года.

Ранее в Италии заявили о желании и дальше спонсировать армию Украины.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27525421_rnd_5",
    "video_id": "record::1611df88-e03a-4731-ac82-7822b2d34b66"
}
 
Теперь вы знаете
Ожидание vs реальность. Как избавиться от плохого новогоднего подарка и ни с кем не поссориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+