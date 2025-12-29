Размер шрифта
Наркоманка отпинала фельдшера скорой помощи в Петербурге

В Петербурге наркоманка отпинала фельдшера скорой помощи
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Петербурге женщина напала на фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 27 декабря у дома №7к1 по улице Дыбенко. Предварительно, дебоширка с признаками наркотического опьянения требовала, чтобы скорая помощь сопроводила ее в медучреждение. Агрессорша подбежала к медикам и не менее трех раз пнула фельдшера — во время нападения она оступилась и травмировала себе ногу.

Подозреваемую 24-летнюю женщину из Саратовской области задержали прибывшие на место росгвардейцы. После оказания медицинской помощи ее доставили в отдел полиции. В отношении дебоширки составили административный протокол по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ — потребление наркотических средств без назначения врача.

Постардавшего медика доставили в больницу, где ей оказали помощь. После осмотра фельдшера отпустили на амбулаторное лечение, ее состояние оценили как удовлетворительное. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее российская пенсионерка изрезала мужа и угрожала медикам скорой помощи пистолетом.

