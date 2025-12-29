В РФ запретили исполнять постановления иностранных уголовных судов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий исполнять на территории государства постановления иностранных уголовных и международных судов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает, что теперь в РФ исполнению не подлежат решения иностранных судов, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими государствами без участия российской стороны. Также запрет коснулся постановлений международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре РФ или резолюции Совета Безопасности ООН. Речь идет о резолюции, принятой в рамках реализации полномочий, предусмотренных седьмой главой Устава всемирной организации.

19 декабря Совет Федерации РФ одобрил закон, запрещающий исполнение в государстве постановлений иностранных уголовных и международных судов. В верхней палате российского парламента выразили уверенность, что этот документ позволит надлежащим образом защищать права и законные интересы общества и государства.

Ранее Медведев заявил о превращении Международного уголовного суда в инструмент «неоколониальной репрессии».