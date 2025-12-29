Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В РФ запретили исполнять постановления иностранных уголовных судов

Путин подписал закон, запрещающий исполнять в РФ решения иностранных судов
Александр Полегенько/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий исполнять на территории государства постановления иностранных уголовных и международных судов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает, что теперь в РФ исполнению не подлежат решения иностранных судов, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими государствами без участия российской стороны. Также запрет коснулся постановлений международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре РФ или резолюции Совета Безопасности ООН. Речь идет о резолюции, принятой в рамках реализации полномочий, предусмотренных седьмой главой Устава всемирной организации.

19 декабря Совет Федерации РФ одобрил закон, запрещающий исполнение в государстве постановлений иностранных уголовных и международных судов. В верхней палате российского парламента выразили уверенность, что этот документ позволит надлежащим образом защищать права и законные интересы общества и государства.

Ранее Медведев заявил о превращении Международного уголовного суда в инструмент «неоколониальной репрессии».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27525283_rnd_2",
    "video_id": "record::ba598a03-6069-48ac-96c6-9a7a463a77fe"
}
 
Теперь вы знаете
Ожидание vs реальность. Как избавиться от плохого новогоднего подарка и ни с кем не поссориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+