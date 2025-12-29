Размер шрифта
«Разминочный год»: за что Дегтярев поблагодарил Ковентри

Дегтярев поблагодарил главу МОК Ковентри за «позитивные сигналы»
Вячеслав Реутов/Администрация Хабаровского края/РИА Новости

Министр спорта, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев подвел итоги уходящего года. Он указал, что отечественный спорт все активнее возвращает позиции на международной арене, слова Дегтярева приводит «Коммерсант».

«Уходящий 2025 год стал разминочным для российского спорта. В декабре исполком МОК снял ограничения на участие российских юниоров с флагом и гимном в международных соревнованиях, включая командные. Юношеские Олимпийские игры в Дакаре могут стать первым стартом для сборной в национальном статусе», — сказал Дегтярев.

Он обратил внимание, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри направляет «позитивные сигналы»:

«Она публично напомнила об ответственности стран-организаторов за препятствия для участия в соревнованиях допущенных спортсменов. Кто будет строить политические барьеры — останется без турниров».

Министр привел статистику. На данный момент уже 67 международных федераций в различных видах спорта допускают к участию представителей России. А разрешение выступать получили более 4,2 тыс. атлетов. Кроме того, Дегтярев напомнил, что россияне приняли участие в 40 чемпионатах мира и Европы и завоевали в общей сложности 112 медалей.

Также, по словам Дегтярева, новогодним подарком России стало решение вернуть нашим дзюдоистам национальную символику. Аналогичные решения были приняты федерациями самбо, кикбоксинга и муай-тай. Министр констатировал, что единоборства стали для российского спорта «путеводной звездой», и отметил заслугу Владимира Путина, который «пользуется непререкаемым авторитетом в борцовском сообществе».

Ранее МОК снял ограничения на участие молодых спортсменов из России в международных турнирах.

