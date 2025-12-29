В Госдуме назвали условие для разговора Зеленского с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский сможет провести разговор с президентом России Владимиром Путиным, если не испугается. Об этом в беседе с News.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

Он напомнил, что президент России неоднократно заявлял о готовности к переговорам, в том числе с недружественными странами, которые «жестко работают» против Москвы. Однако Запад не спешил с диалогом, указал депутат.

«Разговор Зеленского и Путина, предположу, возможен, если президент Украины опять не улизнет как угорь. Он сейчас главный угорь в мире, очень скользкий. Но в конечном итоге его все равно прижмут. На него даже [Эммануэль] Макрон стал давить», — сказал Колесник.

Парламентарий усомнился, что Владимир Путин когда-либо отказывался от переговоров с Украиной, а вот Зеленский «сам себе запретил вести переговоры». Депутат призвал украинского лидера не затягивать с переговорами, иначе его страна станет «размером с Киевскую область».

29 декабря телеканал Fox News на фоне продолжающихся мирных переговоров по Украине сообщил о шансах на телефонный разговор Путина и Зеленского.

По словам собеседника телеканала, организация прямого телефонного контакта между Зеленским и Путиным могла бы стать дипломатическим успехом для Трампа. Источник также отметил, что украинский президент, вероятно, испытывал напряжение перед встречей с главой Белого дома в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По его данным, Зеленский обычно тщательно готовится к таким переговорам, долго изучая материалы, подготовленные внешнеполитическими ведомствами Украины.

Ранее в России заявили о «территориальном тупике» Зеленского после встречи с Трампом.