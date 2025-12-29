Законодатели выступили за повышение зарплат учителям в России

В ГД внесли проект о повышении зарплат учителей до уровня 1,5 средней по региону

Ряд депутатов и сенаторов внесли в Государственную думу законопроект, который устанавливает минимальный уровень заработной платы российских учителей в размере не ниже полутора средних зарплат по региону. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Инициативой предлагается внести корректировки в закон «Об образовании в РФ». Так, расходы на оплату труда учителей муниципальных школ не смогут быть ниже уровня 1,5 средней заработной платы в конкретном российском субъекте, на территории которого находится школа.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что зарплата учителя, работающего на полную ставку, будет пропорционально увеличена даже в регионах с низким бюджетным потенциалом.

В настоящее время закон закрепляет требование о соответствии зарплат учителей средней заработной плате по региону РФ, однако, как отмечают авторы законопроекта, на практике эта норма часто не обеспечивает педагогам достойного дохода.

Ранее в Госдуме призвали Минпросвещения не унижать учителей зарплатной реформой.