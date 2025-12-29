Представители совместного центра «НАТО - Украина» впервые приняли участие в маневрах LOYAL DOLOS 2025, на которых отрабатывались механизмы пятой статьи устава альянса по коллективной безопасности. Об этом сообщает генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что в учениях приняли участие около 1500 военнослужащих и гражданских специалистов в разных локациях по всей Европе, а сами маневры были направлены на отработку и слаженность сухопутных операций в нескольких местах одновременно. Подобная тактика, как отметили в ВСУ, отвечает стратегии НАТО по созданию более взаимосвязанных и адаптивных сил.

Согласно пятой статье Североатлантического договора, вооруженное нападение на одного члена НАТО рассматривается как нападение на всех и приводит в действие обязательство каждого участника оказать ему помощь. Эта помощь может быть как военной, так и нет.

До этого американский экономический прогнозист Мартин Армстронг заявил, что страны НАТО не смогут принять поражение Украины, так как вложили в нее слишком много ресурсов. Аналитик также допустил, что государства Североатлантического альянса могут отправить своих военных на Украину. По его словам, Запад уже направлял войска в страны, которые не являются членами блока НАТО. Армстронг также выразил мнение, что европейские страны оказывают давление на Соединенные Штаты, из-за чего Вашингтону приходится вести все более враждебную политику против России.

