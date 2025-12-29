Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Мишустин рассказал о важности стратегии семейной и демографической политики в России

Кабмин утвердил план мероприятий по реализации стратегии семейной политики
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Правительство России утвердило план мероприятий по реализации стратегии семейной и демографической политики до 2036 года, заявил председатель кабмина Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости, повышение качества жизни людей и продвижение ценностей многодетной семьи являются приоритетными национальными задачами.

«На ее решение нацелена в том числе и соответствующая стратегия», — добавил Мишустин.

19 декабря президент РФ Владимир Путин на «Итогах года» заявил, что в России нужно добиться коэффициента рождаемости в два ребенка на одну женщину.

23 октября на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики Путин заявил, что Россия столкнулась с проблемой снижения рождаемости.

По его словам, это стало последствием «эха» двух демографических ям, которые образовались из-за трагических потерь в Великой Отечественной войне и в кризисный период 1990-х годов.

Ранее Матвиенко заявила, что условия выдачи семейной ипотеки не способствуют повышению рождаемости.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27525385_rnd_5",
    "video_id": "record::feedc312-62a3-4277-bd11-528ab84531fd"
}
 
Теперь вы знаете
Ожидание vs реальность. Как избавиться от плохого новогоднего подарка и ни с кем не поссориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+