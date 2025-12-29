Мишустин рассказал о важности стратегии семейной и демографической политики в России

Правительство России утвердило план мероприятий по реализации стратегии семейной и демографической политики до 2036 года, заявил председатель кабмина Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости, повышение качества жизни людей и продвижение ценностей многодетной семьи являются приоритетными национальными задачами.

«На ее решение нацелена в том числе и соответствующая стратегия», — добавил Мишустин.

19 декабря президент РФ Владимир Путин на «Итогах года» заявил, что в России нужно добиться коэффициента рождаемости в два ребенка на одну женщину.

23 октября на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики Путин заявил, что Россия столкнулась с проблемой снижения рождаемости.

По его словам, это стало последствием «эха» двух демографических ям, которые образовались из-за трагических потерь в Великой Отечественной войне и в кризисный период 1990-х годов.

Ранее Матвиенко заявила, что условия выдачи семейной ипотеки не способствуют повышению рождаемости.