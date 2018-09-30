Козак рассказал о сроках создания российского болида «Формулы-1»

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Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что создание российского гоночного болида «Формулы-1» возможно в течение ближайших десяти лет.

«Результатом нашего совещания с автопроизводителями должно стать как раз создание российского болида «Формулы-1». Мы говорили о планах до 2024 года, но не думаю, что в такие сроки это возможно. Думаю, это возможно сделать в течение десятилетия», — цитирует Козака ТАСС.

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Гран-при России проходит с 28 по 30 сентября. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию квалификации.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин посетит гонку в рамках Гран-при России «Формулы-1».