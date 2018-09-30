«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с экс-тренером «Реала»

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Руководство «Манчестер Юнайтед» провело разговор с французским тренером Зиденидом Зиданом, сообщает «Советский спорт».

По информации The Mirror, английский клуб ищет замену нынешнему наставнику Жозе Моуринью. Отмечается, что руководство «красных дьяволов» на следующей неделе рассмотрит вопрос о будущем португальского специалиста.

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После семи туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает десятое место в турнирной таблице. В активе команды десять очков. От идущего на первом месте «Манчестер Сити» подопечные Моуринью отстают на девять баллов.

Ранее сообщалось, что Зидан заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед».