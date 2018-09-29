Жена игрока «Краснодара» Мамаева назвала причины развода с мужем
Алана Мамаева, супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, раскрыла подробности развода с мужем, передает «Советский спорт».
Жена игрока рассказала во время трансляции в своем инстаграме о том, что уже давно испытывает проблемы в отношениях с мужем. По ее словам, развод в нынешней ситуации неизбежен.
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«Никто никому не изменил. Не верю никаким слухам, просто Паша резко стал другим. Что-то случилось.
Все говорят, что мы помиримся, но мы так еще не ругались. Думаю, это уже конец. Он говорит сам, что больше так не может. Финиш», — сказала Мамаева.
Супруги состоят в браке с 2013 года и воспитывают двоих детей.
Ранее сообщалось, что Мамаева шокировала фанатов откровенной фотографией.