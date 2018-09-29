Роналду поздравил Модрича с призом лучшему игроку года по версии ФИФА‍

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Нападающий «Ювентуса» Криштину Роналду прокомментировал вручение приза лучшему игроку года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) своему бывшему одноклубнику Луке Модричу, передает «Советский спорт».

Португалец вошел в тройку номинантов на награду, однако уступил хорвату. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» поздравил хавбека мадридского «Реала» с завоеванной наградой.

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«Поздравляю Модрича с наградой.

Мохамед Салах заслужил выиграть премию Пушкаша за самый красивый гол. Но мой гол был красивее (в ворота «Ювентуса» в Лиге чемпионов сезона-2017/18 ударом через себя). Давайте будем честными и не станем обманывать себя (смеется)», — сказал Роналду во время трансляции в своем инстаграме.

Ранее сообщалось, что Роналду провозгласил себя величайшим футболистом в истории.