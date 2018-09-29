Роналду поздравил Модрича с призом лучшему игроку года по версии ФИФА
Нападающий «Ювентуса» Криштину Роналду прокомментировал вручение приза лучшему игроку года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) своему бывшему одноклубнику Луке Модричу, передает «Советский спорт».
Португалец вошел в тройку номинантов на награду, однако уступил хорвату. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» поздравил хавбека мадридского «Реала» с завоеванной наградой.
«Поздравляю Модрича с наградой.
Мохамед Салах заслужил выиграть премию Пушкаша за самый красивый гол. Но мой гол был красивее (в ворота «Ювентуса» в Лиге чемпионов сезона-2017/18 ударом через себя). Давайте будем честными и не станем обманывать себя (смеется)», — сказал Роналду во время трансляции в своем инстаграме.
Ранее сообщалось, что Роналду провозгласил себя величайшим футболистом в истории.