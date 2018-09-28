Моуринью объяснил отсутствие капитанской повязки у Погба

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прояснил ситуацию, объяснив, почему лишили французского полузащитника Поля Погба капитанской повязки, передает «Советский спорт».

«Я объяснил все в деталях тем, кто должен знать детали, то есть игрокам и самому Полю. Так что они знают, почему я и мой штаб решили сделать так.

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Я рассматриваю игрока как игрока, а капитана — как игрока и капитана, и после нескольких недель анализа мы пришли к выводу, что Поль просто игрок, не капитан. Могу подтвердить это решение, конец истории», — приводит слова специалиста Mirror.

Конфликт Погба и Моуринью разгорелся с новой силой после того, как тренер лишил французского игрока капитанской повязки, а футболист снова заговорил о возможном переходе в «Барселону».

Ранее Моуринью обещал сделать Родригеса самым известным цыганом в мире.