«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сразятся с «Ювентусом» за Рэмси
Хавбек лондонского «Арсенала» Аарон Рэмси, по всей вероятности, покинет клуб следующим летом на правах свободного агента, сообщает «Советский спорт».
По информации Daily Mail, валлийским футболистом заинтересовались сразу два конкурента «Арсенала» — лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед». При этом «канониры», чтобы получить за хавбека хоть какие-то деньги, готовы продать его в январе. Сам футболист намерен покинуть клуб летом по истечении контракта.
Валлиец не смог договориться с «канонирами» о продлении контракта, рассчитанного до лета 2019 года. Уже в ближайшем январе Рэмси сможет подписать со своим новым клубом предварительное соглашение, после чего присоединится к нему в июле на постоянной основе.
Ранее сборная Уэльса одержала разгромную победу над командой Ирландии в матче Лиги наций.