«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сразятся с «Ювентусом» за Рэмси

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Хавбек лондонского «Арсенала» Аарон Рэмси, по всей вероятности, покинет клуб следующим летом на правах свободного агента, сообщает «Советский спорт».

По информации Daily Mail, валлийским футболистом заинтересовались сразу два конкурента «Арсенала» — лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед». При этом «канониры», чтобы получить за хавбека хоть какие-то деньги, готовы продать его в январе. Сам футболист намерен покинуть клуб летом по истечении контракта.

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Валлиец не смог договориться с «канонирами» о продлении контракта, рассчитанного до лета 2019 года. Уже в ближайшем январе Рэмси сможет подписать со своим новым клубом предварительное соглашение, после чего присоединится к нему в июле на постоянной основе.

Ранее сборная Уэльса одержала разгромную победу над командой Ирландии в матче Лиги наций.