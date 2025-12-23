Суд продлил арест экс-депутату «Яблока» Круглову по делу о фейках об армии

Суд продлил еще на два месяца арест зампреду «Яблока» и экс-депутату Круглову

Замоскворецкий районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей зампреду партии «Яблоко» Максиму Круглову, которого обвиняют в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Круглова еще на два месяца. Он проходит обвиняемым по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.

В ноябре Перовский районный суд уже продлевал Круглову арест на один месяц.

Уголовное дело в отношении депутата Следственный комитет возбудил 1 октября. По версии следствия, в апреле 2022 года он разместил в своем Telegram-канале недостоверные сведения о действиях российских военнослужащих на Украине.

2 октября Замоскворецкий суд отправил экс-депутата Мосгордумы под стражу. В своем ходатайстве следователь утверждал, что обвиняемый может скрыться, так как у него «есть вес среди влиятельных политических лиц и шенгенская виза». Защита парировала, что у бывшего депутата Мосгордумы забрали загранпаспорт, скрыться он не может и не будет этого делать по принципиальным соображениям. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Явлинский назвал провокацией дело против зампреда «Яблока» Круглова.