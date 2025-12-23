На Украине заявили о повреждении объектов крупнейшей нефтедобывающей компании страны

Производственные объекты нефтедобывающей компании «Укрнафта» получили повреждения в результате взрывов. Об этом сообщили на сайте предприятия «Нафтогаз Украины».

«Ночью был нанесен удар по производственным объектам «Укрнафты», есть серьезные разрушения, работа приостановлена», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что в настоящее время ремонтные бригады устраняют повреждения. Подробности произошедшего не уточняются.

«Укрнафта» является крупнейшей нефтедобывающей компании Украины. В структуру компании входят шесть нефтегазодобывающих управлений и три газоперерабатывающих завода, а также управление нефтепромышленного сервиса.

В ночь на 23 декабря в городе Харькове на востоке Украины произошел взрыв. Воздушная тревога действовала в Харьковской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях, а также на части территории Киевской области. Кроме того, взрывы произошли в городе Ровно.

