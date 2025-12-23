Цены на серебро впервые в истории превысили $71 за унцию

Серебро подорожало до нового исторического максимума, на пике поднявшись до $71 за унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов на 20:25 мск.

12 декабря стоимость серебра на бирже достигла исторического максимума, превысив отметку в $65 за тройскую унцию. По состоянию на 17:28 по московскому времени цена мартовского фьючерса на серебро увеличилась на 0,67% по сравнению с предыдущим закрытием, достигнув $65,028 за унцию. Это первый случай в истории, когда цена серебра превзошла уровень в $65.

В декабре также стало известно, что серебро будет представлено в качестве одного из товаров в секции «Металлы и сплавы» в рамках торгов на Петербургской бирже по инициативе участников торгов.

Отдельной церемонии запуска торгов для этого драгоценного металла не планируется.

