Пилот NASCAR обвиняется в хранении похищенного гоночного автомобиля

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Полиция выдала ордер на арест гонщика NASCAR Джордана Андерсона после того, как тот не сдался властям по обвинению в хранении похищенного гоночного автомобиля, сообщает «Советский спорт».

По информации NBC Sports, Андерсон купил автомобиль у некоего Роберта Ньюлинга, который отремонтировал грузовик после гоночной аварии в ноябре 2017 года.

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«Роберт Ньюлинг взял на себя ответственность за продажу грузовика, который не принадлежал ему, и продал его Андерсону. В ходе этого расследования следователи смогли определить, что у мистера Андерсона были основания полагать, что грузовик, который он приобрел у мистера Ньюлинга, был ворованным», — говорится в пресс-релизе шерифа округа Роуэн, Северная Каролина.

Ньюлинг был арестован и обвинен в краже, и в ноябре он снова предстанет перед судом.

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