USADA оправдало провалившего допинг-тест легкоатлета

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Американское антидопинговое агентство (USADA) не будет наказывать легкоатлета Уилла Клэя, в пробе которого был обнаружен запрещенный препарат кленбутерол, сообщает «Советский спорт».

«USADA пришло к выводу, что кленбутерол практически не мог попасть в организм Клэя иным способом, кроме как вместе с загрязненным мясом, которое широко распространено в Мексике», — говорится в заявлении USADA.

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Клей является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в тройном прыжке. Также американец дважды становился чемпионом мира.

Ранее в USADA выразили обеспокоенность решением комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовать восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).