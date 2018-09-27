Путин похвалил сборную России по дзюдо за выступление на ЧМ в Баку
Президент России Владимир Путин прокомментировал поражение российской сборной по дзюдо в полуфинале чемпионата мира в Баку, сообщает ТАСС.
Путин считает, что российские спортсмены достойно выступили в командном турнире на татами, несмотря на поражение от сборной Франции со счетом 1-4. По мнению президента, они способны одолеть дзюдоистов из Азербайджана в поединке за бронзовые медали.
Также он назвал соперников сборной России очень достойной командой.
«Но я просто убежден, что ваш уровень подготовки и настрой - ничем не ниже, а, на мой взгляд, выше, чем у соперников», — подчеркнул Путин.
Поблагодарив тренерский штаб, глава государства сфотографировался со спортсменами.
«За вас! Выигрывайте!» — обратился Путин к членам сборной по дзюдо в завершении встречи.
Напомним, что российский лидер следил за соревнованиями чемпионата мира по дзюдо из ложе почетных гостей в рамках краткого рабочего визита в Азербайджан.