Отец Нурмагомедова попытается в Стамбуле получить визу в США‍

<img src="//img.gazeta.ru/files3/231/11977231/upload-02-pic905-895x505-24417.jpg">

Абдулманап Нурмагомедов, тренер и отец российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, пытается получить визу в США для посещения поединка сына с ирландцем Конором Макгрегором, сообщает «Советский спорт».

На своей официальной странице в инстаграме наставник действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) рассказал, что попытается в Турции получить визу в США.

Реклама

«В Стамбуле собеседование в посольстве США для получения визы», — написал Нурмагомедов-старший.

Бой Нурмагомедов — Макгрегор пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что у отца Нурмагомедова остаются шансы посетить бой сына с Макгрегором в США.