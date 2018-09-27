Отец Нурмагомедова попытается в Стамбуле получить визу в США
Абдулманап Нурмагомедов, тренер и отец российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, пытается получить визу в США для посещения поединка сына с ирландцем Конором Макгрегором, сообщает «Советский спорт».
На своей официальной странице в инстаграме наставник действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) рассказал, что попытается в Турции получить визу в США.
Реклама
«В Стамбуле собеседование в посольстве США для получения визы», — написал Нурмагомедов-старший.
Бой Нурмагомедов — Макгрегор пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что у отца Нурмагомедова остаются шансы посетить бой сына с Макгрегором в США.