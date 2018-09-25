Канадская фигуристка оценила изменения в катании Медведевой

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Двукратная чемпионка мира в парном катании и обладательница командного олимпийского золота канадская фигуристка Меган Дюамель оценила изменения в катании россиянки Евгении Медведевой после перехода к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

«Мне всегда нравилось ее катание. Я неплохо знаю Женю, как человека, знакома с ее мамой и очень люблю общаться с ними обеими. Всегда восхищалась тем, как Медведева катается — с тех самых пор, как она была юниоркой. Сейчас же вижу, как она тренируется в Канаде, и могу сказать, что она выглядит, как абсолютно счастливый человек даже после целого дня тренировок. На мой взгляд, это куда важнее, чем золотые медали», — цитирует Дюамель «РИА Новости».

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Канадка отметила, что изменения потребуют большого времени.

«Понятно, что те изменения, которые сейчас с Медведевой происходят, потребуют довольно большого времени. Я сейчас даже не имею в виду то, что в ее жизни изменилось слишком много всего. Просто люди, которые хотят видеть результат здесь и сейчас, забывают, как мне кажется, о том, что несколько месяцев после Олимпийских игр девочка вообще не каталась», — сказала двукратная чемпионка мира.

Дюамель заявила, что на шоу, которое прошло в апреле 2018 года, Медведевой с трудом удавались базовые шаги и вращения.

«Когда человек столько времени катается без прыжков, вернуться к обычному катанию крайне трудно. Она сделала это. Сделала блестяще — это я говорю, как человек, который наблюдал за ее тренировками. Ей удалось не просто сохранить технику, но улучшить ее. Прыжки стали по-настоящему большими, да и в целом Женя выглядит сильнее.

Возможно, пока это не слишком проявляется в соревнованиях, но поверьте мне, как профессионалу: у Медведевой все идет очень правильным путем. Ей нужно всего лишь несколько стартов, чтобы кондиции полностью восстановились, и ушел излишний стресс», — заключила Дюамель.

Ранее известный тренер по фигурному катанию Елена Чайковская критично отнеслась к уходу Медведевой от Этери Тутберидзе к Орсеру.