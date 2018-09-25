Зидан посоветовал лучшему молодому игроку ЧМ-2018 покинуть «ПСЖ»

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Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан посоветовал нападающему «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиану Мбаппе перейти в «королевский клуб».

Встреча произошла перед церемонией награждения лучших футболистов сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

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«В преддверии старта торжественного вечера ФИФА в Лондоне Зидан встретился с Мбаппе. Специалист сказал футболисту дословно следующее: «Килиан, ты должен играть за «Реал». Есть свидетель этого разговора», — заявил журналист Эдуардо Инда в эфире El Chiringuito.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в трех встречах, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

В составе сборной Франции форвард стал чемпионом мира 2018 года в России. По итогам турнира футболист был признан лучшим молодым игроком мундиаля.

Ранее Мбаппе поделился эмоциями от попадания в символическую сборную ФИФА.