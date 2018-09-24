Черчесов прибыл в Лондон на церемонию вручения наград ФИФА

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прибыл на церемонию вручения наград ФИФА в Лондон, сообщает «Советский спорт».

На мероприятии будут представлены лучший футболист, футболистка, тренер, вратарь, болельщики, самый красивый гол года, а также будет названа символическая команда — 2018. На церемонии не будут присутствовать приглашенные на нее Криштиану Роналду и Лионель Месси.

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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию этого мероприятия.

Ранее главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился впечатлениями от игры национальной команды России.