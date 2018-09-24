Черчесов назвал дату объявления состава сборной России на матчи Лиги наций

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что состав команды на матчи Лиги наций против Швеции и Турции будет объявлен 1 или 2 октября, сообщает ТАСС.

Также специалист отметил, что пока не знает, прибудет ли в расположение национальной команды вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев. Сентябрьские матчи против Турции и Чехии голкипер пропустил из-за планового медосмотра коленного сустава.

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«Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. Мы общались по телефону до игры ЦСКА в Лиге чемпионов. Посмотрим», — сказал Черчесов.

«До объявления состава еще есть время. Он ездил на медобследование, есть определенные вопросы, которые мы должны обсудить. От итогов и будем отталкиваться», — добавил специалист.

Матч против сборной Швеции пройдет 11 октября в Калининграде. 14 октября в Сочи национальная команда России встретится с Турцией.

Ранее Черчесов рассказал о повышенном внимании после чемпионата мира 2018 года, который прошел в России.