Месси установил абсолютный рекорд Ла Лиги по количеству матчей
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вышел в стартовом составе команды на матч 5-го тура чемпионата Испании против «Жироны», сообщает «Советский спорт».
Эта игра стала для аргентинца 423-й в рамках внутреннего первенства испанского чемпионата. Таким образом, капитан сине-гранатовых обогнал по этому показателю своего бывшего одноклубника Дани Алвеса, на счету которого 422 матча.
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Третье место занимает бывший российский полузащитник Валерий Карпин, выступавший за «Сельту» и «Реал Сосьедад» (384 игры).
Ранее сообщалось, что Месси приедет на церемонию вручения «Золотого мяча».