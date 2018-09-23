Фанаты ЦСКА назвали «иудой и наркоманом» перешедшего в «Спартак» Еременко

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Болельщики московского ЦСКА скандируют кричалки в адрес бывшего полузащитника клуба Романа Еременко, который минувшим летом стал футболистом «Спартака», передает «СЭ».

Во время матча 8-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» фанаты армейского клуба в своих скандированиях назвали финского игрока «иудой и предателем».

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31-летний Еременко защищал цвета ЦСКА с 2014 по 2017 год, пока не был дисквалифицирован за употребление кокаина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Спартак» объявили составы на матч чемпионата России.