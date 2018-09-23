Поветкин получил медицинскую помощь после нокаута от Джошуа

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Российский боксер Александр Поветкин после поражения нокаутом в поединке на стадионе «Уэмбли» от британского спортсмена Энтони Джошуа получил медицинскую помощь на ринге, сообщает ТАСС.

Поветкин уступил Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде и потерял возможность выиграть три титула чемпиона мира по престижным версиям.

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После боя ему была оказана необходимая медицинская помощь. В частности, врач надел на него кислородную маску.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этого боя.

Ранее Джошуа нокаутировал Поветкина в чемпионском бою.