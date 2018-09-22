Головин прокомментировал свой дебют за «Монако»

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Российский полузащитник французского клуба «Монако» Александр Головин заявил, что полностью оправился от травмы, отметив, что количество игрового времени определит для него тренерский штаб, сообщает «РИА Новости».

«Большое спасибо за поздравления с дебютом. Конечно, хотелось выиграть этот матч, и моменты для того, чтобы забить второй гол, у нас были. Нам нужно набирать очки. Тем более в домашних встречах. Но ничего страшного, будем готовиться к следующей игре. От травмы полностью восстановился, сколько буду играть, зависит от решения тренерского штаба. Моя задача — работать на максимуме и приносить пользу команде», — сказал хавбек сборной России.

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Головин летом перешел в «Монако» из московского ЦСКА, но в августе получил травму на одной из тренировок команды. 13 сентября российский полузащитник вернулся в общую группу, а в пятницу дебютировал за монегасков в матче чемпионата Франции против «Нима» (1:1), выйдя на замену на 72-й минуте.

Ранее главный тренер «Монако» рассказал о целях клуба на сезон.