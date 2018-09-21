Головин дебютировал за «Монако»

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21 сентября состоялся дебют российского полузащитника Александра Головина в составе французского «Монако», сообщает «Советский спорт».

Россиянин вышел на замену на 72-й минуте матча шестого тура французской Лиги 1 против «Нима». 22-летний Головин появился на поле стадиона «Луи II» при счете 1:1.

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Футболист сборной России перешел во французский клуб из московского ЦСКА минувшим летом, однако из-за полученного повреждения его дебют состоялся только сейчас.

Ранее тренер «Монако» обозначил задачу команды на Лигу чемпионов.