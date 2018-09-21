«Краснодар» не нуждается в услугах Глушакова

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«Краснодар» не заинтересован в приобретении экс-капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова, сообщает Sport24.

Ранее сообщалось, что 31-летний полузащитник может пополнить состав черно-зеленых уже в ближайшее трансферное окно как и в качестве полноценного трансфера, так и на правах аренды.

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Ранее главный тренер «Спартака» Массимо Каррера Глушакова, а также защитника Андрея Ещенко от состава команды и не взял с собой на матч первого тура группового этапа Лиги Европы с венским «Рапидом».

Позже выснилось, что отстраненный от команды Глушаков тренируется с дублем «Спартака».