Леброн Джеймс снова раскритиковал Трампа

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Баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс снова выступил с критикой президента США Дональда Трампа после того, как тот назвал его тупым, сообщает TMZ.

Леброн ответил, что ему наплевать, что о нем говорить Трампа.

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«Это то же самое, если бы кто-то сказал, что я не умею играть в баскетбол. Это не волнует меня. Гораздо больше меня волнует тот факт, что у него вообще есть время это делать. У него самая влиятельная работа в мире. И у него реально столько времени, чтобы комментировать мои слова и поступки?» — заявил Джеймс.

Причиной таких слов стала запись в твиттере Трампа от 3 августа, в которой президент обсуждает интервью звездного баскетболиста каналу CNN, в котором тот обвинил Трампа в использовании спорта, чтобы расколоть страну.

Трамп в ответ на интервью написал: «Леброн Джеймс дал интервью самому глупому человеку на телевидении - Дону Лемону. Лемон заставил Леброна выглядеть умным, что непросто сделать».

Отметим, что Леброн уже не первый раз резко критикует президента.