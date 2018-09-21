Макгрегор высмеял ответ Нурмагомедова про их главное отличие

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор вступили в перепалку на пресс-конференции перед боем на турнире UFC 229, передает «Советский спорт».

«Все просто. Ты дерешься ради денег, а я дерусь ради наследия, чтобы после меня что-то осталось», – сказал Нурмагомедов.

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Экс-чемпион UFC в своем ответе подчеркнул, что у россиянина нет денег, а дерется он за счет «своего народа».

«У тебя не будет наследия, я тебя уничтожу. Ты сам говоришь о деньгах, а я не говорю об этом. Да что ты вообще знаешь о деньгах? У тебя и денег-то нет, за тебя платит твой народ! Деньги – это и есть твое фальшивое наследие?», – отреагировал ирландец.

Бой Нурмагомедов — Макгрегор пройдет в ночь с 6 на 7 октября (по московскому времени) в Лас-Вегасе.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию «битвы взглядов».

Ранее сообщалось, что Макгрегор назвал Нурмагомедова «мелкой крысой».