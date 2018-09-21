Макгрегор на пресс-конференции назвал Нурмагомедова «мелкой крысой»

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Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор оскорбил россиянина Хабиба Нурмагомедова на пресс-конференции перед боем с россиянином, передает «Советский спорт».

«Я вернулся из любви к этому, уничтожить эту мелкую крысу, я не дрался два года, потом увидел этого труса в автобусе, он испугался меня, почему он не вышел? Хабиб, я же был без оружия! Я люблю драться, обожаю это, хочу побить этого маленького придурка. Он был моим фанатом, покупал моим майки.

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Я забью гвоздь в крышку гроба его карьеры. Я говорю это от лица всех русских людей», — заявил ирландец.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию «битвы взглядов».

Ранее сообщалось, что Макгрегора назвали «обдолбанным лепреконом».