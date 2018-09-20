Червиченко: время Карреры закончилось

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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о поражении красно-белых в матче группового этапа Лиги Европы от «Рапида» (0:2), передает Sport24.

«Если «Спартак» начал матч поддавливая соперника, то к середине первого тайма потерял инициативу. Ну и весь второй тайм ничего интересного не показывал, а все потому, что не хватало скорости.

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Ситуация в раздевалке? Ситуация с Глушаковым Каррере авторитета не добавила. Кляузы по поводу лайков — бред и не добавляет мужской харизмы тренеру. К этому добавляется штрих, что когда заменили Тимофеева. После удара в голову он пошел на замену, а Каррера даже на него не посмотрел, что идет полное неприятие тренера командой.

Я не понимаю, в какую игру хочет играть Каррера. Единственный хороший ход в последнее время — поставить Мельгарехо в защиту и доверять Рассказову. Ну и все.

Кто быстрее покинет клуб Каррера или Глушаков? Оба стоят на выходе. Я уже говорил, что Глушакову надо было уходить в том сезоне. Но это спортивная жизнь, и никто не вечный», — поделился Червиченко.

Ранее защитник «Спартака» заявил, что результат должен был быть другим.