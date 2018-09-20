Источник: исполком WADA проголосовал за восстановление РУСАДА

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Большая часть членов исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовала за восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу осенью 2015 года, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

WADA в ноябре 2015 года приостановило работу московской антидопинговой лаборатории и вынесло решение о несоответствии РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу.

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Заседание исполкома WADA проходит в четверг на Сейшельских Островах. В состав исполкома ходят 12 человек, включая президента организации Крэйга Риди.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию заседания.