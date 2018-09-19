Жена Глушакова прокомментировала развод с капитаном «Спартака»

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Жена полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова Дарья прокомментировала появившийся в Интернете видеоролик, на котором ее муж запечатлен в бане с неизвестной девушкой, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Я действительно подала на развод с Денисом. Наш брак подошел к концу. Причиной стали его постоянные измены. Окончательно я решилась в конце августа этого года, когда я застала его в бане с любовницей в ночь накануне матча «Спартака» с «Динамо».

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Я не хотела предавать огласке наш развод и надеялась разойтись тихо, оставив это нашим внутренним семейным делом. Но после того, как видео этого инцидента попало в интернет, скрывать происходящее стало бесполезно.

Я не знаю, кто именно слил в интернет это видео, но, к сожалению, похождения Дениса – давно не секрет ни для кого в команде.

У нас была счастливая семья и подрастают две замечательные дочки Лера и Саша, но, увы, Денис перестал быть тем любящим мужем, отцом и порядочным человеком, которого я когда-то знала, любила и уважала», — заявил жена футболиста.

Ранее Глушаков рассказал о разводе со своей женой.