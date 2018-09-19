Главный тренер «Локомотива»: мы все вместе проиграли этот матч

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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал разгромное поражение от «Галатасарая» (0:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

«0:3? Ничего страшного. Наделали грубых и простых ошибок. В Лиге чемпионов за такое очень быстро наказывают.

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Пропустив быстрый мяч, мы имели преимущество и моменты, чтобы сравнять счет. Но второй мяч — это такая элементарщина! В стенку вместо пяти человек поставили четырех. Этот гол все и решил. Была ли это ошибка Гильерме? Это ошибка всех нас, всей команды.

Третий гол никакой роли уже не играл. Мы пытались отыграться большими силами, но пропустили контратаку. Вот и все. Большие претензии к игрокам только за эти ошибки. А в целом они очень старались и работали. Первый блин оказался комом.

Я бы не хотел никого выделять ни в лучшую, ни в худшую сторону. Мы все вместе проиграли этот матч», — заявил специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ранее «Локомотив» в первом матче Лиги чемпионов разгромно уступил «Галатасараю».