Отобравший у Головкина титул чемпиона Альварес вернется на ринг в декабре

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Мексиканский боксер Сауль Альварес намерен следующий поединок провести в декабре 2018 года, сообщает «Советский спорт».

В своем крайнем бою Альварес одолел казахстанского боксера Геннадия Головкина решением большинства судей.

«На данный момент единственное, что занимает мои мысли, — добытая победа. Это все, что я могу сказать. Что касается будущего, то мы обсудим его с командой, но пока планируется, что я вернусь в декабре», — приводит слова мексиканца Boxingnews24.

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Отмечается, что с соперником новоиспеченный чемпион пока не определился.

Ранее Альварес заявил о готовности провести третий поединок с Головкиным‍.