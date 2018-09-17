Легенда «Ромы» Тотти может возобновить карьеру в 41 год

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Бывший полузащитник «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти может стать футболистом австралийского клуба «АПИА Тайгерс», сообщает Sport24.

По словам представитель академии австралийской команды, которая сотрудничает с римским клубом, «АПИА Тайгерс» попробует уговорить завершившего карьеру Тотти принять участие в матче плей-офф чемпионата страны.

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«Клуб пытается сделать что-то особенное. Мы уже сделали предложение и ждем результата», — цитирует Энтони Уччио Goal.

Тотти планирует посетить Сидней в октябре 2018 года. Также в Австралию прибудет еще один экс-игрок «Ромы» Джузеппе Джаннини.

Ранее Тотти поделился своими мыслями относительно неудачного старта столичного клуба в новом сезоне.