Олимпийский чемпион по боксу: Головкину пора заканчивать карьеру

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Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко поделился мнением о возможном продолжении карьеры боксера Геннадия Головкина после его поражения от Сауля Альвареса, передает «Чемпионат.com».

Наверное, Геннадию стоит добиваться третьего боя. Чтобы Альварес согласился, надо дать небольшую паузу, проведя один-два боя с другими бойцами.

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Возможно, Головкину уже пора завершать карьеру. Судя по бою, это пиковый момент, и только он должен чувствовать и знать, когда пора остановиться. Может, ему надоели круглогодичные сборы и подготовка к бою. Это тяжело не только физически, но и психологически.

Но если Головкин готов, можно попробовать ещё раз», — заявил Тищенко.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее тренер Головкина прокомментировал бой спортсмена с Альваресом.