«Авангард» готов оплатить лечение побитого фанатами журналиста

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«Авангард» выступил с сообщением по поводу избиения журналиста Александра Головина фанатами омского клуба, передает «Советский спорт».

После матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Ак Барсом» Головин заявил, что его избили болельщики «Авангарда». По информации СМИ, инцидент произошел из-за «неудобных вопросов» журналиста.

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«Сейчас не хочется искать виновных, этим уже занимается полиция. Скажем одно – мы против насилия. Поэтому всегда будем помогать пострадавшим.

Клуб готов оплатить лечение Александра Головина, а для того, чтобы он смог сам увидеть, как любят хоккей и гостей города в Омске, приглашаем журналиста на «Зимнюю классику». Все расходы по перелету и проживанию берем на себя. Ну и, конечно, ждем снова в Балашихе», — гласит сообщение на официальном сайте «Авангарда».

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Латвии подрался с одноклубником.