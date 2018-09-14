Попавшуюся на допинге бойца UFC дисквалифицировали на 26 лет

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Боец смешанных единоборств (MMA) Мара Борелла получила длительную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщает MMA Today.

Как информирует интернет-портал, Итальянское антидопинговое агенство признало спортсменку виновной в употреблении и распространении запрещенных веществ и дисквалифицировало ее на 26 лет. Таким образом, наказание Бореллы завершится в 2044 году.

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В профессиональной карьере 32-летняя Борелла одержала 12 побед и потерпела пять поражений.

Ранее сообщалось, что российский боец UFC завалил допинг-тест.