Руни после победного матча подарил болельщикам свои бутсы

В матче регулярного чемпионата MLS «Ди Си Юнайтед» на своем поле переиграл «Миннесоту Юнайтед» со счетом 2:1, сообщает Sport24.

Счет в матче был открыт в начале второго тайма — на 47-й минуте мяч на свой счет записал нападающий гостей Анхело Родригес. Полузащитник Улисес Сегура на 64-й минуте помог хозяевам сравнять счет, а через 4 минуты форвард «Ди Си Юнайтед» Даррен Мэттокс сделал счет 2:1.

В этом матче принимал участие бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни. Новичок «Ди Си Юнайтед» отыграл все 90 минут, однако результативными действиями не отличился. После матча Руни снял бутсы и подарил их болельщикам.

Руни сыграл в МЛС свой 13-й матч. В активе англичанина четыре мяча и шесть результативных передач.

Ранее экс-форвард «Манчестер Юнайтед», «Эвертона» и сборной Англии поучаствовал во всех забитых мячах «Ди-Си Юнайтед» и помог обыграть «Атланту Юнайтед» в матче MLS.

