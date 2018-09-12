Боец MMA Монсон объяснил решение стать депутатом
Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон прокомментировал свое решение стать депутатом городского парламента подмосковного Красногорска, передает «Советский спорт».
«Я в восторге от того, что меня избрали. Мы с моей командой вложили много труда в надежде на то, что за меня проголосуют. У меня много проектов по работе с детьми. Главное — это то чувство, которое я испытываю, когда оказываю помощь людям.
Я приехал по приглашению мэра города около месяца назад. Он был наслышан о том, что я выразил желание поучаствовать в открытии школы по смешанным единоборствам. Мне предложили пойти в политику, избраться в городскую Думу Красногорска и больше помогать людям. Меня спросили, заинтересован ли я в этом. Я ответил: «Да, конечно». Хочу помочь как можно большему числу людей», — сказал спортсмен в эфире телеканала «Россия 24».
47-летний Монсон в июне 2018 года отказался от американского гражданства в пользу российского.
Ранее сообщалось, что в Кремле назвали причину предоставления Монсону гражданства России.