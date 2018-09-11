В Госдуме осудили поступок Серены Уильямс в финале US Open

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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев осудил американскую теннисистку Серену Уильямс за скандальное поведение в матче финала US Open, передает «Спорт-экспресс».

«Великий спортсмен показывает не только выдающиеся результаты в спорте, но и стойкость и психологическую выдержку. Кроме этого, спортсмен должен понимать, что в соревнованиях участвуют не только две противоборствующие стороны, но и судьи, которые заслуживают такого же уважения, как и спортсмены, и без которых невозможно проведение состязаний.

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На успешных атлетов, к коим можно отнести Серену Уильямс, смотрит молодежь. Для них они являются кумирами и примером для подражания. Это накладывает особую ответственность на спортсменов.

Каждый выдающийся спортсмен должен всегда об этом помнить и не позволять себе подобных выходок, какие допустила прославленная теннисистка из США», — заявил Свищев.

Ранее художника подвергли критике за карикатуру на Уильямс в финале US Open.